Torunuyla sahnede

Gayrettepe KATS Sahne’de Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban’ın rol aldığı ‘Kelebekler Özgürdür’, prömiyeriyle seyirci karşısına çıktı. Oyun, önceki gece tiyatro ve cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla gala yaptı. Türk müziğinin unutulmaz ismi Akkor, torunu Cengiz

Orhonlu’yla birliktetiyatro oyununda rol almanın heyecanını yaşadı.



