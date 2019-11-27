MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriTorunuyla sahnede
27.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Torunuyla sahnede

Gayrettepe KATS Sahne’de Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban’ın rol aldığı ‘Kelebekler Özgürdür’, prömiyeriyle seyirci karşısına çıktı.

Torunuyla sahnede

Gayrettepe KATS Sahne’de Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban’ın rol aldığı ‘Kelebekler Özgürdür’, prömiyeriyle seyirci karşısına çıktı. Oyun, önceki gece tiyatro ve cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla gala yaptı. Türk müziğinin unutulmaz ismi Akkor, torunu Cengiz
Orhonlu’yla birliktetiyatro oyununda rol almanın heyecanını yaşadı.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni aşk mı?

Yeni aşk mı?

Kilo haberinden sıkıldı

Kilo haberinden sıkıldı

Osmanlı projesi

Osmanlı projesi

Proje görücüye çıktı

Proje görücüye çıktı

Sıradaki Haber