Trambolin üstünde poz verdi

Minik oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte eğlence merkezine giriş yapıp oyunlar oynarken görüntülenen Özgün, yaz konserlerinin başladığını ve birçok şehirde konserler vereceğini söyledi.

Yeni single'ı hakkında olumlu eleştiriler aldığını dile getiren Özgün, "Eşimle birlikte keyifle oynadığımız bir klip oldu" dedi.

Uzun süre minik oğlu Ediz'le oyunlar oynayan, objektiflere oğluyla birlikte trambolin üstünde poz veren şarkıcı, daha sonra ailesiyle birlikte Vadistanbul'dan ayrıldı.





