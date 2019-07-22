22.07.2019 - 11:55
Trambolin üstünde poz verdi
Geçtiğimiz günlerde 'Kalbimin Her Yeri' adlı yeni single'ını yayınlayan şarkıcı Özgün, önceki gün ailesiyle birlikte Vadistanbul'da görüntülendi.
Minik oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte eğlence merkezine giriş yapıp oyunlar oynarken görüntülenen Özgün, yaz konserlerinin başladığını ve birçok şehirde konserler vereceğini söyledi.
Yeni single'ı hakkında olumlu eleştiriler aldığını dile getiren Özgün, "Eşimle birlikte keyifle oynadığımız bir klip oldu" dedi.
Uzun süre minik oğlu Ediz'le oyunlar oynayan, objektiflere oğluyla birlikte trambolin üstünde poz veren şarkıcı, daha sonra ailesiyle birlikte Vadistanbul'dan ayrıldı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.