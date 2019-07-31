31.07.2019 - 09:25
Tuba Büyüküstün imaj değiştirdi
Sevgilisi Umut Evirgen ile New York'a giden oyuncu Tuba Büyüküstün imaj değiştirdi.
Upuzun saçlarını bir anda kestirerek hayranlarını şaşkına uğratan Tuba Büyüküstün, imajından radikal bir değişikliğe gitti.
2 buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Umut Evirgen ile New York'a giden Büyüküstün, saçlarına uzun Afrika örgüsü yaptırdı.
Umut Evirgen'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün, kısa sürede 65 bin beğeni aldı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta ünlü çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak Emirgan'da el ele görüntülenen çift bu iddiaları yalanlamıştı.