MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTuba Büyüküstün-Umut Evirgen'in neşesi yerinde
17.09.2019 - 15:32 |

Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen'in neşesi yerinde

Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün sevgilisi Umut Evirgen'le birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde alışverişe gelen çiftin, keyfi bir hayli yerindeydi.

Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen'in neşesi yerinde

Uzun süre giyim mağazalarında vakit geçiren Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, sonbahar ayları öncesi alışveriş yaptı.

AVM'deki misafirler tarafından yoğun ilgi gören Büyüküstün, yanına gelen yerli ve yabancı sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber