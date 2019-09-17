17.09.2019 - 15:32 |
Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen'in neşesi yerinde
Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün sevgilisi Umut Evirgen'le birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde alışverişe gelen çiftin, keyfi bir hayli yerindeydi.
Uzun süre giyim mağazalarında vakit geçiren Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, sonbahar ayları öncesi alışveriş yaptı.
AVM'deki misafirler tarafından yoğun ilgi gören Büyüküstün, yanına gelen yerli ve yabancı sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.