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21.11.2019 - 12:21 |

Tuba Büyüküstün ve kızları: Her çocuk için her hakkı istiyoruz!

Oyuncu Tuba Büyüküstün, ikizleri Maya ve Toprak'la birlikte 'Dünya Çocuk Hakları Günü' için paylaşımda bulundu.

Tuba Büyüküstün ve kızları: Her çocuk için her hakkı istiyoruz!

'Her Çocuk İçin Her Hak' etiketiyle bir video yayınlayan Tuba Büyüküstün, kızlarıyla birlikte konuştuğu gönderiye şu notu düştü:

"Her çocuk için her hakkı istiyoruz! Israr ediyoruz. Yaşam hakkı! Eğitim alma hakkı! Temiz yemek yeme hakkı! Temiz suya ulaşma hakkı! Yaşama hakkı! Çocuklukların yaşama hakkı! Oyun oynama hakkı! En önemlisi MUTLU OLMA HAKKI! Bize katılın."

Tuba Büyüküstün ve kızları: Her çocuk için her hakkı istiyoruz

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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