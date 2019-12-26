Tuba Büyüküstün Youtube kanalı açtı

Güzelliği ve Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine düşen Tuba Büyüküstün, Youtube'a el attı. Büyüküstün, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Güzel oyuncu, kanalının tanıtım videosunu paylaştığı gönderiye, “Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çok heyecanlıyım. Kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen” notunu düştü.

Kanalının ilk videosunda; Ercan Saatçi'nin 1995 yılında çıkardığı 'Sayenizde' adlı şarkıyı Özer Atik'le birlikte yeniden söyleyen Büyüküstün, hayatında ilk kez böyle bir şey denediğini de videonun açıklamasında dile getirdi.

Oyuncunun video klibinin yönetmenliğini de sevgilisi Umut Evirgen üstlendi.