Umut Evirgen hakkında şoke eden iddia!

Sabah gazetesinin haberine göre; iki iş insanı arasında çıkan kavga sonucu burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söyledi. İş insanı, Evirgen'i kırmayıp arkadaşına içki ısmarladı. İkili sohbet ederken iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş insanı, bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına geri geldi.

KORUMALARI TUTTU, EVİRGEN DAYAK ATTI!

Ali Akın, Umut Evirgen'e kendisine haksız yere neden küfür ettiğini sorunca bu kez daha sert cevaplar aldı. Ardından tartışmaya Evirgen'in 5 koruması da dahil olmasıyla iddiaya göre korumalar tarafından yere yatırılan Akın'a, Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı.

İŞ ADAMININ BURNUNU KIRDI

Aldığı darbelerle travma geçiren iş adamı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iş adamının kafasının çeşitli yerlerinden hasar aldığı ve burnunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Umut Evirgen ve korumaları hakkında iddianame düzenlendi.