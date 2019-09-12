Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı: Boğazıma sarıldı...

Tuba Ünsal'la ilgili dün flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin boşanma aşamasındaki eşi Elisabeth Mas Vall'ın, Caner Karaloğlu ve Tuğba Ünsal hakkında savcılığa şikayette bulunduğu ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi için başvurduğu öne sürülmüştü.

Tuba Ünsal, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, şöyle konuştu:

- Ortada dava veya uzaklaştırma kararı yok. E-devletten baktım. Böyle bir rapor yok. Darp raporu alan kadın, ertesi gün evinde bikinili dans ederken video mu koyar?

- -20 sene boyunca hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Çamur at, izi kalsın olayı. Aslında tam olarak kadın şiddeti budur.

- Hayatımda hiçbir zaman şiddetin içerisinde taraf olarak bulunmadım. Ben şiddete uğradım. Tarabya'da bir mekana gittik. Çok sarhoştum biri arkamdan boğazıma sarıldı. İngilizce hakaret etmeye başladı. Onun Elisabeth olduğunu anladım ve ittirdim. Sonra zaten mekandan çıkardılar. Önce o benim boynuma sarıldı. Elimde görüntüler var.

- Ortada bir çocuk var, annesi tarafından bakılmayan. Kendi haklılığım için bunu yok sayamam.

- Ben Caner'le konuşmaya başladığım zaman boşanma davası çoktan açılmıştı.

- Tartaklanan kadın başka bir gece kulübüne gider mi? Caner arkasından filan gitmedi o çok iyi biri. Böyle bir şey yok.

- Kendimi bu pozisyona soktuğum için çok üzgünüm.