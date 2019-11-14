Kadınları üretime teşvik etmek ve ekonomilerine katkı sağlamak adına kurulan Alaluxa’nın bu yıl 18’inci kez Raffles İstanbul’da gerçekleşen organizasyonuna, kadın girişimcilerin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de katıldı. Sosyal sorumluluk projelerine katkılarıyla tanınan Dünya

Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Marka Elçisi Tuba Ünsal, “Hiç kürk satın almadım, hayatımda öldürülen bir canlının enerjisini üzerime takıp, sokakta dolaşmak istemedim” dedi. Oyuncu, sürdürebilirlik konusunda ise “Biz arkadaş grubumuzda, çılgın tüketime meydan okumaya çalışıyoruz. Kendi içimizde ekosistemimizi kurup,birbirimizle kıyafetlerimizi değiş-tokuş yapıyoruz” şeklinde konuştu.