Tuba Ünsal üst komşudan rahatsız olunca...

Tuba Ünsal dairesinin üst katında yaklaşık üç aydır devam eden tadilattan dolayı yaşadığı rahatsızlığı sosyal medyasından paylaştı.

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Instagram hesabının hikaye bölümünden durumu paylaşan Ünsal nasıl tepki vermesi gerektiğini takipçilerine sordu.







