24.09.2019 - 14:32 |
Tuba Ünsal üst komşudan rahatsız olunca...
Oyuncu-yönetmen Tuba Ünsal, üst kat komşusunun aylardır süren tadilatından kaynaklanan rahatsızlığını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Tuba Ünsal dairesinin üst katında yaklaşık üç aydır devam eden tadilattan dolayı yaşadığı rahatsızlığı sosyal medyasından paylaştı.
TAKİPÇİLERİNE SORDU
Instagram hesabının hikaye bölümünden durumu paylaşan Ünsal nasıl tepki vermesi gerektiğini takipçilerine sordu.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!