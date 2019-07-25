Tuba Ünsal'dan silah açıklaması

Elinde silah tutarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabına yükleyen Tuba Ünsal'a ''Yakışmadı'', ''Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış'' şeklinde yorumlar gelmişti.

Ünsal, tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Instastory'den açıklama yaptı.

Ünsal, kendisinin bir oyuncu olduğunu ve insanlara silahın zararını göstermek adına eline silah almasının zorunluluk olduğunu söyledi.