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25.07.2019 - 18:11

Tuba Ünsal'dan silah açıklaması

Geçen gün Instagram hesabından elinde silah tutarken çekilen bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Tuba Ünsal'dan silah açıklaması

Elinde silah tutarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabına yükleyen Tuba Ünsal'a ''Yakışmadı'', ''Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış'' şeklinde yorumlar gelmişti.

Ünsal, tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Instastory'den açıklama yaptı.

Ünsal, kendisinin bir oyuncu olduğunu ve insanlara silahın zararını göstermek adına eline silah almasının zorunluluk olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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