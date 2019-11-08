Tugay Mercan: Biraz sürpriz olsun

Kız arkadaşıyla birlikte geldiği AVM’de kısa bir gezintiye çıkan Tugay Mercan, kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi bir şekilde cevap verdi.

Mercan, "Yeni dizim 'Azize' pazar günü başlayacak. Çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum, umarım izleyici de memnun kalır. Karakter hakkında şu anlık bir şey söylemeyeyim, biraz sürpriz olsun" dedi.