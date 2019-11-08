MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriTugay Mercan: Biraz sürpriz olsun
08.11.2019 - 13:25 |

Tugay Mercan: Biraz sürpriz olsun

Oyuncu Tugay Mercan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tugay Mercan: Biraz sürpriz olsun

Kız arkadaşıyla birlikte geldiği AVM’de kısa bir gezintiye çıkan Tugay Mercan, kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi bir şekilde cevap verdi.

Mercan, "Yeni dizim 'Azize' pazar günü başlayacak. Çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum, umarım izleyici de memnun kalır. Karakter hakkında şu anlık bir şey söylemeyeyim, biraz sürpriz olsun" dedi.

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İdo Tatlıses yemin etti!

İdo Tatlıses yemin etti!

Esra Balıkçı ekranlara geri dönüyor

Esra Balıkçı ekranlara geri dönüyor

'Kızlarımla vakit geçirip kafa dinliyorum'

'Kızlarımla vakit geçirip kafa dinliyorum'

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a yanıt

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a yanıt

Sıradaki Haber