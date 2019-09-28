Tuğba Ekinci: Çok farklı bir şarkı geliyor

Önümüzdeki aylarda yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Tuğba Ekinci, "Alt yapısı çok farlı hareketli bir şarkı geliyor. Genelde şarkıcılar önce sözleri beğenirler sonra o sözlere müzik yazdırırlar. Ben bu kez önce alt yapıyı beğendim. Tüm ekip yurt dışından, harika bir alt yapı hazırladılar. Çok farklı, çok değişik bir çalışma ile geliyorum" açıklamasında bulundu.