Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna yorum yağdı

Son zamanlarda sıklıkla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bu kez bikinili fotoğrafını paylaştı.



Ekinci, oldukça zayıf olmasına rağmen bikinili pozunu ''Şişko'' notuyla paylaşınca eleştirilerin hedefi de oldu.







