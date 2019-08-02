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02.08.2019 - 15:20

Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna yorum yağdı

Son zamanlarda siyasi paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Takipçileri, ''Korkunç görünüyorsun'' diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna yorum yağdı

Son zamanlarda sıklıkla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bu kez bikinili fotoğrafını paylaştı.


Ekinci, oldukça zayıf olmasına rağmen bikinili pozunu ''Şişko'' notuyla paylaşınca eleştirilerin hedefi de oldu.

Tuğba Ekincinin bikinili pozuna yorum yağdı


2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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