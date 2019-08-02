02.08.2019 - 15:20
Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna yorum yağdı
Son zamanlarda siyasi paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Takipçileri, ''Korkunç görünüyorsun'' diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
Son zamanlarda sıklıkla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bu kez bikinili fotoğrafını paylaştı.
Ekinci, oldukça zayıf olmasına rağmen bikinili pozunu ''Şişko'' notuyla paylaşınca eleştirilerin hedefi de oldu.