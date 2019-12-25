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25.12.2019 - 13:01 |

Tuğba Özerk yılbaşı için repertuvar değiştirdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz gün İstMarina AVM'de radyocu Hop Dedik Ayhan'ın canlı yayın konuğu oldu.

Tuğba Özerk yılbaşı için repertuvar değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde sevilen şarkılarının arasına bir yenisini daha ekleyen Tuğba Özerk, çıkardığı 'Hergele' adlı single'ını canlı yayında söyledi.

Yeni şarkısının dönüşlerinin çok iyi olduğunu söyleyen ve yılbaşında Antalya'da sahne alacağını dile getiren Tuğba Özerk, "Bu senenin kapanışını bu şarkıyla yapmak istedik. Bizim için çok güzel bir sene oldu. Şarkımız çok beğenildi ve herkes tarafından güzel tepkiler aldık. Yılbaşında Antalya'da sahne alacağım. İşin güzel yanı beni dinleyenlerin yüzde 80' i yabancı misafirler olacakmış. Ben de yeni öğrendim. O yüzden repertuvara yabancı şarkılar da ekledim. Onların da dikkatini çekmek beni mutlu etti" dedi.

Şeffaf kabin içerisinde katıldığı radyo programında kendisini gören hayranları kapıda fotoğraf çektirmek için kuyruk oluştururken, Tuğba Özerk sevenleri ile samimi diyaloğu ve eğlenceli hareketleriyle dikkat çekti.

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Cadde Yazarları

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