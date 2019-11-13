Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava

İzmir Çeşme'de 15 Ekim 2018’de kaza yapan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, iddialara göre alkolün de etkisiyle trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A’ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

İddianamede, Tuğba Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Şarkıcının "olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açılan Tuğba Özerk, 21 Kasım'da 'Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.