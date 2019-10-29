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29.10.2019 - 13:28 | | DHA

Tuğba Yurt, Demre'yi coşturdu

Antalya'nın Demre ilçesinde konser veren popçu Tuğba Yurt, izleyenleri coşturdu.

Tuğba Yurt, Demre'yi coşturdu

Demre Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenen Demre- Kekova Outdoor Yöresel Lezzetler Festivali'nde, ünlü şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi. Konseri, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Tuğba Yurt, konserine 'İnceden İnceden' parçasıyla başladı. Ardından 'Vur Yüreğim', 'Gesi Bağları', 'Beni Yak Kendini Yak', 'Senden Daha Güzel' adlı parçalarının aralarında olduğu 20'ye yakın parça seslendiren Tuğba Yurt, konserinde sahneden seyircilerin arasına inerek bazı parçalarını izleyicilerle birlikte söyledi. Tuğba Yurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayıp, belediye başkanlarını da sahneye alarak seyircilerle birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.

Konserin sonunda Türkiye Gençler Dart Şampiyonu Demreli İsa Furkan Coş'a, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya madalya taktı. Sahnede Türk bayrağı açıldı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Tuğba Yurt'a teşekkür plaketi, avukat eşi Funda Kocakaya da kahve fincanı takımı hediye etti.

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