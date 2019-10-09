Tükenmemiş!

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Canan Ergüder, eşi Kenan Ece’yle oynadığı ‘Hipokrat’ oyunuyla, sahneye dönüyor. Oyunculuğun zor bir meslek olduğunu ve zaman zaman yıprandığını anlatan sanatçı, “Başrol oynuyorsanız, insanın üzerine yük oluyor. Haftanın altı günü saatlerce çalışıyoruz ama tükenmişlik sendromunu deneyimlemedim” ifadesini kullandı.