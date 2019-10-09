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09.10.2019 - 10:17 |

Tülin Özen'in Instagram sıkıntısı

Oyuncu Tülin Özen sosyal medyada gördüğü sıkıntıları dile getirmiş.

Tülin Özen'in Instagram sıkıntısı

Tülin Özen sosyal medya sıkıntısından şu sözlerle bahsetmiş:

 'Seksi ve tatlı olduklarını sanıyorlar'
“İnsanlar kendini Instagram hesaplarındaki kişi olarak görüyor. Yukarıdan çekilmiş, gülen, seksi ve tatlı insan olduklarını sanıyorlar. Eskiden kitap okur, film izler, arkadaşlarla konuşurduk. Şimdi kitapla poz verince okuduklarını sanıyorlar. Bu hayatın hiçbir gerçekliği yok. Tamamıyla taklit.” (Posta)

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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