21.09.2019 - 10:01 |
Tülin Şahin: Aklımda milyonlarca soru var
ABD'de ortak arkadaşları aracılığı ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile geçtiğimiz nisan ayında nikâh masasına oturan manken Tülin Şahin, hamileliğinin 7’nci ayında, bir kızı olacak.
"EŞİM BANA GÜÇ VERİYOR"
Bebeğini kucağına almak için gün sayan 38 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi? İnanılmaz bir süreç. Sağ olsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor” dedi.