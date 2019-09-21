MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTülin Şahin: Aklımda milyonlarca soru var
21.09.2019 - 10:01 |

Tülin Şahin: Aklımda milyonlarca soru var

ABD'de ortak arkadaşları aracılığı ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile geçtiğimiz nisan ayında nikâh masasına oturan manken Tülin Şahin, hamileliğinin 7’nci ayında, bir kızı olacak.

Tülin Şahin: Aklımda milyonlarca soru var

"EŞİM BANA GÜÇ VERİYOR"
Bebeğini kucağına almak için gün sayan 38 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi? İnanılmaz bir süreç. Sağ olsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor” dedi.

21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Şebnem Bozoklu provadan yoruldu

Şebnem Bozoklu provadan yoruldu

Burcu Esmersoy'dan cevap yok

Burcu Esmersoy'dan cevap yok

'Yeğenim uyuyor, ışıkları kapatın'

'Yeğenim uyuyor, ışıkları kapatın'

Sıradaki Haber