Tülin Şahin: Aklımda milyonlarca soru var

"EŞİM BANA GÜÇ VERİYOR"

Bebeğini kucağına almak için gün sayan 38 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi? İnanılmaz bir süreç. Sağ olsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor” dedi.