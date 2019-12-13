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13.12.2019 - 12:22 |

Tülin Şahin: Bugün ikimiz için de çok özel bir gün

Kasım ayında anne olan Tülin Şahin, kızıyla paylaşım yapmaya devam ediyor. Son paylaşımında kızının kırkının çıktığını duyuran Şahin, kendi doğum günü olduğunu da belirtti.

Tülin Şahin: Bugün ikimiz için de çok özel bir gün

Geçtiğimiz nisan ayında Portekizli iş adamı Pedro Noroah ile dünya evine giren Tülin Şahin, kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

Ardından kasım ayında anne olan Şahin, kızına Leyla Siena adını verdi. Minik Leyla'nın 40'ı çıktı. Tülin Şahin kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şahin, kızına sarıldığı fotoğrafın altına "Günaydın anne! Doğum günün kutlu olsun... Bugün ikimiz için de özel... Onun bugün 40’ı çıktı. Ben bugün 40 oldum!" notunu düştü.

Ünlü manken ilk aile fotoğrafını da "Anne ben kameraya bakmayacağım" diyerek yayınlamıştı...

Tülin Şahin: Bugün ikimiz için de çok özel bir gün

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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