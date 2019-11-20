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20.11.2019 - 09:47 |

Tülin Şahin hamile kıyafetlerini bağışladı

İkinci evliliğini Portekizli ile Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapan Tülin Şahin, geçtiğimiz haftalarda anne olmuştu.

Tülin Şahin hamile kıyafetlerini bağışladı

Anne olmak için elini çabuk tutan 38 yaşındaki model, 4 Kasım'da kızı Leyla Siena'yı kucağına almıştı. Posta'nın haberine göre; ‘Modern Kahramanlar Topluluğu’na katılan Tülin Şahin, hamilelik döneminde giydiği tüm kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı.

Satış gelirleriyle genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak

Etiler Akmerkez’in alt katındaki Givin’de satışa çıkacak olan kıyafetlerden elde edilen gelirle, genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak.

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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