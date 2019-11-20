Tülin Şahin hamile kıyafetlerini bağışladı

Anne olmak için elini çabuk tutan 38 yaşındaki model, 4 Kasım'da kızı Leyla Siena'yı kucağına almıştı. Posta'nın haberine göre; ‘Modern Kahramanlar Topluluğu’na katılan Tülin Şahin, hamilelik döneminde giydiği tüm kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı.

Satış gelirleriyle genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak

Etiler Akmerkez’in alt katındaki Givin’de satışa çıkacak olan kıyafetlerden elde edilen gelirle, genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak.