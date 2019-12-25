Tülin Şahin: Herkes tavsiye ediyor ama ihtiyacım yok

2018 yılında Portekizli Pedro de Noronha ile dünyaevine giren Tülin Şahin, Kasım'da kızı Leyla Siena'yı kucağına aldı.

Bebeğinin her şeyiyle kendisi ilgilenmek istediğini söyleyen 38 yaşındaki manken, “Herkes dadı tutmamı tavsiye ediyor. Ama ihtiyacım yok. Sadece geceleri biraz uykusuz kalıyorum. Onu da hiç dert etmiyorum. Gündüz birlikte uyuyoruz. Zaten Pedro, İstanbul’da olduğu zamanlar bana çok yardım ediyor” dedi.

Kızının göbek kordonu ve kordon kanını saklatan Şahin, “Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik. Malum; kök hücreler, farklı dokulara dönüşme yeteneğine sahip olduğundan dolayı, hasarlı organların iyileşmesini sağlayabiliyorlar” demişti. (Posta)