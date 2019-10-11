Tülin Şahin: Sincap halim yok

Yedi aylık hamile Tülin Şahin, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ikinci gününde, Yakup Biçer’in ‘Pehlivan’ koleksiyonu için podyuma çıktı. Model, “Bu dönemde 8-10 kilo aldım. Daha öncesinde 30 kilo alıp verdiğim için bu konuda sabıkalıyım. Çok fazla ayakta duramıyorum, artık sincap halim yok” diyerek, gazetecilere takıldı.