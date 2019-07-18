18.07.2019 - 07:50
‘Tüm sevdiklerim yanımda’
Serdar Ayyıldız, doğum gününü Ulus 29’da kutladı. Gecede, Erkan Avcı, Emin Eminzada ve Onur Kiriş de DJ’yi yalnız bırakmadı.
Hayatında ikinci kez doğum gününü kutladığını belirten Ayyıldız, “İlkini çocukluğumda ailemle kutlamıştım, şimdi 40 yaşına geldim. Bu zamana kısmet oldu, tüm sevdiklerimiz yanımızda” diye konuştu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.