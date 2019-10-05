Geçen günlerde vizyona giren 'Annem' filmiyle dikkat çeken Özge Gürel, Penti'nin reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncunun ev sahipliğinde gerçekleşen eğlenceli partiye ünlü isimler de katıldı.

Reklam filminin ilk kez görücüye çıktığı partide Özge Gürel, büyük beğeni kazandı. Reklam filminde "Sizce güzellik nedir?" sorusunu yanıtlayan oyuncu, "Yeni dünya düzeninde güzellik algısı ikna olmak üzerine kurulu bence. Bir şeyler güzel deniyor ve hepimiz bir süreliğine de olsa buna ikna oluyoruz. Oysa ki güzellik; farklılıklarını kabul etmek ve sevmek. Sana ait olanı benimsemek. Tüm zamanların değişmeyen tek güzellik kuralı kendin olmak ve iyi hissetmek. Ve tabii ki, şartlar ne olursa olsun anda kalıp, yaşadığımız her şeyin güzelliğini hissedebilmek" ifadelerini kullandı.