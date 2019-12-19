19.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Tümer Metin evlilik sorusuna kızdı
Eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün oyuncu sevgilisi Gamze Topuz’la beraber Akmerkez’de alışveriş turundaydı. İkili, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Baş başa mağazaları gezen Tümer Metin ve Gamze Topuz, yılbaşı planı yaptıklarını söyledi. Tümer Metin, "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusu karşısında sinirlenerek, cevaplamadı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.