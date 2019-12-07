Tümer Metin-Gamze Topuz'un neşesi yerinde

Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen Gamze Topuz-Tümer Metin çifti, yeni yıl öncesi bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bulunan Cantinery'de baş başa yemek yiyip uzun süre sohbet eden ikiliye, ilerleyen saatlerde yakın bir dostları da eşlik etti.

Keyifli halleri ile dikkat çeken ünlü çift, daha sonra vale noktasındaki araçlarına binerek AVM'den ayrıldılar.