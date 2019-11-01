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01.11.2019 - 12:58 |

Turabi'den çok konuşulacak 'Survivor' itirafı

Üç kez katıldığı 'Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, 'Survivor'ın son bir aydaki yarışma performanslarına göre kazanılacağını söylerken, sakatlığına rağmen neden diskalifiye olmadığını ilk kez açıkladı.

Turabi'den çok konuşulacak 'Survivor' itirafı

Turabi Çamkıran'ın, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Sakatlığım yüzünden üçüncü kez şampiyon olamadım. Survivor, son bir ayda kazanılıyor. Tam bunları yapacağım zaman sakatlandım, bir  ay hastanede yattım. Gidip şampiyon olmayı da istemezdim bu şekilde, diğer yarışmacılara haksızlık olurdu. İnsanlar gördüğü için haklı olanı şampiyon yapıyor.  Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Normalde sakatlandığımda eve gitmem gerekiyormuş, ama Acun abi tuttu beni orada. Neden orada tuttuğunu sonradan öğrendim. Büyük ev ödülü varmış. Acun abilerle konuştuk. Eğer beni gönderseymiş ve ev oyununu görseydim üzülürdüm. Aslında benim hakkım sakatlığımda eve dönmekti. Ayıptır söylemesi biz çok da güzel haftalıklar alıyoruz, özellikle de benim gibiler. Ben televizyona bile çıkmıyorum (sakatken), ama  beni orada tutuyor ve haftalığımı yatırıyor. Benim hakkım olmayan şeyi bana vermiş oldu. Onun da söylemesine göre, 3 sezon emek vermişim ve bunu hak etmişim. Acun abi televizyonda beni sevmiyormuş gibi gözüküyor ama beni çok seviyor."

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