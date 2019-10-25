Türk fotoğrafçıya Justin Bieber dokunuşu

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 120 milyon takipçili Instagram hesabından, dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği belgeseller ve vahşi yaşam kareleriyle dikkat çeken Bursalı yapımcı ve fotoğrafçı Burak Doğansoysal’ın bir eserini paylaştı. Doğansoysal’ın Afrika’da kadraja aldığı çita fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sunan ve altına, Türk yeteneğin ismini yazan popçu, binlerce beğeni topladı.

Öte yandan takipçi sayısı bir anda 10 bin artan Doğansoysal, paylaşım yapan hesabı başta ciddiye almadığını, daha sonra Bieber’ın kendisine, “Bunu paylaşıp seni etiketleyeceğim. Fotoğrafların harika!” diye yazdığını söyledi. Profilinin Bieber hayranlarıyla dolduğunu ve 2 bin 500’ün üzerinde mesaj aldığını belirten Doğansoysal, şarkıcıya teşekkür ederek, “Çok şaşkınım. Başta Türkiye’dekiler olmak üzere ‘Belieber’ arkadaşlarım haberi bana iletmişler. 100 bin takipçim olursa, bir Bieber şarkısı çalıp, söylerim artık” açıklamasını yaptı.