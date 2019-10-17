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17.10.2019 - 07:50 |

Türk gelinliği Beyrut’ta

Pınar Bent, Beyrut Fashion Week’te yer alan tek gelinlik modacısı oldu.

Türk gelinliği Beyrut’ta

Pınar Bent, Beyrut Fashion Week’te yer alan tek gelinlik modacısı oldu. Tasarımcı, “Orta Doğu ve Avrupa’da birçok ülkeye yerli malzemelerden ürettiğimiz tasarımlarımızı gönderiyoruz. Başta Katar ve Lübnan olmak üzere çok sayıda ülkeden gelinlik siparişi aldım. Pınar Bent, Beyrut Fashion Week’te yer alan tek gelinlik modacısı oldu. Tasarımcı, “Orta Doğu ve Avrupa’da birçok ülkeye yerli malzemelerden ürettiğimiz tasarımlarımızı gönderiyoruz. Başta Katar ve Lübnan olmak üzere çok sayıda ülkeden gelinlik siparişi aldım. Amacım tüm dünyada ülkemizi ve Pınar Bent markasını ön plana çıkartmaktı, başarılı olduğuma da inanıyorum” dedi.

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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