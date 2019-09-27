Türk yapımcı Selin Özdemir, Emmy kazandı!

Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden olan Emmy Ödülleri'nin, 'haber' ve 'belgesel' kategorilerindeki kazananları belli oldu. 40. Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

CBS televzyonunda yayınlanan, özel araştırmalara, röportajlara ve belgesellere yer verilen '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programın yapımcıları arasında yer alan Selin Özdemir, 'War Crime' bölümü ile 'Haber Programında En İyi Hikaye' ve 'Devam Eden İyi Haber Yapımı' olmak üzere iki Emmy kazandı.

Selin Özdemir, Lincoln Center'da düzenlenen törende ödülünü aldı.