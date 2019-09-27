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HaberlerCaddeTürk yapımcı Selin Özdemir, Emmy kazandı!
27.09.2019 - 15:12 |

Türk yapımcı Selin Özdemir, Emmy kazandı!

Emmy Ödülleri’nin 'haber' ve 'belgesel' kategorilerindeki kazananları belli oldu. '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programın yapımcılarından Selin Özdemir, Emmy ödülüne layık görüldü.

Türk yapımcı Selin Özdemir, Emmy kazandı!

Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden olan Emmy Ödülleri'nin, 'haber' ve 'belgesel' kategorilerindeki kazananları belli oldu. 40. Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

CBS televzyonunda yayınlanan, özel araştırmalara, röportajlara ve belgesellere yer verilen '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programın yapımcıları arasında yer alan Selin Özdemir, 'War Crime' bölümü ile 'Haber Programında En İyi Hikaye' ve 'Devam Eden İyi Haber Yapımı' olmak üzere iki Emmy kazandı.

Selin Özdemir, Lincoln Center'da düzenlenen törende ödülünü aldı.

Türk yapımcı Selin Özdemir, Emmy kazandı

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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