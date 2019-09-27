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HaberlerCadde'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'
27.09.2019 - 08:05 |

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

'Tuzlama' hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda FIFA En İyiler Ödülleri'ne konuk olarak katıldı. Nusret, görkemli gecede dünya yıldızlarıyla çektirdiği pozlarla gündem oldu.

'Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Yaşar Kemal'den Nusret'e" başlıklı yazısı şöyle:
"Milano’daki La Scala, operanın mabedi olarak bilinir tüm dünyada...
2007’de Yaşar Kemal’in ‘Teneke’ kitabından uyarlanan, aynı adla sergilenen operayla açmıştı sezonu La Scala...
Yaşar Kemal ve eşiyle bir Milano caddesinde burun buruna gelmek hayatımın en güzel tesadüflerinden birisi olmuştu.
Aradan 12 sene geçti, La Scala yine gündem oldu Türkiye’de.
FIFA’nın ‘En İyiler’ gecesi ve oraya bir şekilde davet edilen Nusret’in, ünlülerle çektirdiği fotoğrafları konuştuk.
'Türkiye' deyince akla Yaşar Kemal değil de, Nusret geliyor artık.
Bizden değil, dünyadan kaynaklanan bir sorun bu.
Giderek daha az okuyan, zamanının çoğunu fotoğraflara bakıp, video seyrederek geçiren bir dünyada şaşırtıcı değil bu olan.
Şaşıramıyor ama üzülüyor insan ister istemez..."

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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