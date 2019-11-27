Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisindeki performansıyla bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi. New York’ta gerçekleştirilen törene, projenin yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay katılarak, sanatçıya destek verdi.

Ödül konuşmasına Türkçe “Merhaba” diyerek başlayan Bilginer, “Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum. Kendimden çok Türkiye için mutluyum” dedi. Gün boyu sosyal medyada konuşulan oyuncuya, binlerce tebrik mesajı yağdı.