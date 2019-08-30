30.08.2019 - 07:50
Türkiye Kupası’nı kazandı
Milli binici Senem Kibar, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun her yıl düzenlediği ‘Özel Unvan Yarışması’ Engel Atlama Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak, Kadın Biniciler Kupası’nın sahibi oldu.
Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada, dört farklı kategoride, 250 at ve binici mücadele etti. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum sponsorluğunda yarışan milli binici, FYN 4 isimli atıyla, iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak, üstün performans gösterdi. 2010’da Bayanlar Milli Takımı’na seçilen Kibar, 2016’da Bayanlar Balkan Şampiyonu olmuştu.