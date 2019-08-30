Türkiye Kupası’nı kazandı

Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada, dört farklı kategoride, 250 at ve binici mücadele etti. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum sponsorluğunda yarışan milli binici, FYN 4 isimli atıyla, iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak, üstün performans gösterdi. 2010’da Bayanlar Milli Takımı’na seçilen Kibar, 2016’da Bayanlar Balkan Şampiyonu olmuştu.