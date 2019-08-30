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HaberlerCaddeTürkiye Kupası’nı kazandı
30.08.2019 - 07:50

Türkiye Kupası’nı kazandı

Milli binici Senem Kibar, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun her yıl düzenlediği ‘Özel Unvan Yarışması’ Engel Atlama Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak, Kadın Biniciler Kupası’nın sahibi oldu.

Türkiye Kupası’nı kazandı

Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada, dört farklı kategoride, 250 at ve binici mücadele etti. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum sponsorluğunda yarışan milli binici, FYN 4 isimli atıyla, iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak, üstün performans gösterdi. 2010’da Bayanlar Milli Takımı’na seçilen Kibar, 2016’da Bayanlar Balkan Şampiyonu olmuştu.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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