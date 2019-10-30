'Türkiye'de hiç toplu taşıma kullanmadım'

Oyunun yapımında kendisinin de emeğinin olduğunu söyleyen Nükhet Duru, "Ben de çok heyecanlıyım merakla bekliyorum" dedi.

Son günlerde ünlülerin toplu taşıma araçlarını kullandığının hatırlatılması üzerine şarkıcı, "Hiç kullanmadım. Yurt dışında kullanıyorum. Bizim ülkemizde çok kalabalık" dedi.