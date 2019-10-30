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30.10.2019 - 09:17 | | MESUT YILMAZ

'Türkiye'de hiç toplu taşıma kullanmadım'

Başrolünü Esra Dermancıoğlu ve Halil Babür’ün paylaştığı 'Klan' oyunu, önceki gün Zorlu PSM Studio sahnesinde izleyicisiyle buluştu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği oyunu; sanat camiasından Bülent Emrah Parlak, Nükhet Duru, Cansel Elçin ve Belçim Bilgin gibi ünlü isimler izledi.

'Türkiye'de hiç toplu taşıma kullanmadım'

Oyunun yapımında kendisinin de emeğinin olduğunu söyleyen Nükhet Duru, "Ben de çok heyecanlıyım merakla bekliyorum" dedi.

Son günlerde ünlülerin toplu taşıma araçlarını kullandığının hatırlatılması üzerine şarkıcı, "Hiç kullanmadım. Yurt dışında kullanıyorum. Bizim ülkemizde çok kalabalık" dedi. 

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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