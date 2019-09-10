Türkiye'nin en güvendiği 20 ünlü

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Türkiye'nin En Güvendiği Ünlüler" başlıklı yazısı şöyle:

"MediaCat’in eylül sayısında baktım Ipsos, ekim 2017’de ara verdiği ‘Celebrity Güven Endeksi’ne yeniden başladı.

Ipsos’un 23-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında MediaCat için hazırladığı anket, Türkiye nüfusunu temsil eden 12 ilde 1555 yaş arasındaki bin kişiyle yapıldı.

Deneklere fotoğrafları gösterilen 80 ünlünün inandırıcılık ve güvenirlilik endeksini belirlemek için yapılan çalışmaya, yeni bir parametre dahil edildi. Ünlülerin sosyal medyada nasıl karşılık bulduklarını dair veriler de var artık araştırmada.

Bilgisayar destekli online görüşmeye katılan deneklerin 10 üzerinden verdikleri puanlarla oluşan ‘Top 20’, yıldızı parlayan ünlülerle pozisyonunu muhafaza edenleri gözler önüne serdi. MediaCat’in deneklere sunduğu 80 ünlüden listeye giremeyen 60 ünlünün kimler olduğu Haluk Kasarcı’nın yaptığı haberde yoktu.

Celebrity Güven Endeksi’ne ilk kez dahil edilen ünlülerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğu ve gündem oldukları bölümüne dair analizin özeti şu:

Ağustos 2018Ağustos 2019 arasında ünlülerden Twitter’da en çok konuşulma hacmi yaratan kişi Haluk Levent.

En güvenilen beş ünlünün sosyal medyada anılma hacminin birincisi Levent ile beşincisi Beyazıt Öztürk arasında uçurumlar kadar fark var.

HALUK LEVENT'LE BEYAZ ARASINDA UÇURUM VAR!

Levent’in sosyal medyada yarattığı etkileşimde başkanı olduğu AHBAP’la her gün birilerine yardım eli uzatmasının payı büyük

‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmamış olsa Öztürk’ün sosyal medyada esamesi okunmayacak demek ki.

Benim kanaatim değil bu. Ipsos’un ‘Arama-Konuşulma Endeksi’nin ünlülerin ‘zihinlerdeki payı’ diyor bunu. CGE’ndeki ilk beş ünlünün ‘zihinlerdeki payı’ şöyle:

















