22.12.2019 - 07:50 |
Türkiye’nin ilk rap filmi geliyor
Türkiye’nin ilk rap müzik filmi ‘Kovala’, 17 Nisan 2020’de sinemaseverlerle buluşacak.
Çekimlerine ocakta başlanacak olan projenin başrolünde son zamanlarda güçlü bir çıkış yakalayan rap şarkıcısı Stabil (Dağra Solmaz) oynayacak. Wovie, RetroPro ve Dmc&Netd ortak yapımı ile çekilecek olan yapımın yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturacak. Filmde hayallerinin peşinden koşan bir rapçinin bir beyaz yakalıyla karşılaşması ve ikilinin birbirlerine tutunarak yarattığı başarı öyküsü işlenecek.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.