Türkiye’nin ilk rap filmi geliyor

Çekimlerine ocakta başlanacak olan projenin başrolünde son zamanlarda güçlü bir çıkış yakalayan rap şarkıcısı Stabil (Dağra Solmaz) oynayacak. Wovie, RetroPro ve Dmc&Netd ortak yapımı ile çekilecek olan yapımın yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturacak. Filmde hayallerinin peşinden koşan bir rapçinin bir beyaz yakalıyla karşılaşması ve ikilinin birbirlerine tutunarak yarattığı başarı öyküsü işlenecek.