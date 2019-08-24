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24.08.2019 - 16:14

Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi: Bağlılık Aslı

Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Aslı' filmi, 92'nci Akademi Ödülleri'nde (Oscar) yarışması için Türkiye’nin aday adayı olarak belirlendi.

Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi: Bağlılık Aslı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 92'nci Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 11 filmin değerlendirildiği kurulda, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı 'Bağlılık Aslı' isimli film, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı oldu.

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