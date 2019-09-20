Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' vizyonda

"BU FİLM İLE ÜLKEME BORCUMU ÖDÜYORUM"

Semih Kaplanoğlu, Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen 'Bağlılık Aslı' filminin evrensel bir hikaye anlattığını belirterek, "Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri yapmak yolunda çaba gösteriyorum" dedi.

Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı', 'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi" şeklinde konuştu.

FİLMİN KONUSU

Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal. Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar.

Bağlılık Aslı, dünyanın dört bir yanında, tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını yargılamadan, yalnızca şahit olarak izleyiciye sunan film bu konuyu daha önce görülmemiş bir bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı, Bağlılık Üçlemesinin ilk filmi Aslı, Türkiye’nin 2020 Oscar Adayı seçildi. T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, 92. Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye’nin adayını 24 Ağustos Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısında belirledi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 11 filmin değerlendirildiği kurulda, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Oscar adayları, Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020’de Hollywood’da bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Bugüne dek sinema dünyasında birçok başarı elde eden Semih Kaplanoğlu’nun, 2010 yılında 60. Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödülüyle dönen 'Bal' filmi, Türkiye'nin 'Yabancı Dilde Film Oscar Ödülü' adayı seçilmişti.



Bağlılık Aslı, 20 Eylül Cuma günü, Türkiye’de 165 salonda sinemaseverlerle buluştu.