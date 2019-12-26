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26.12.2019 - 07:50 |

Türkiye’yi tanıtıyor

Massaka adıyla 15 yıldır rap dünyasının içinde yer alan Murat İlhan, Avrupa ve Amerika’daki çalışmalarıyla Türkiye’yi onurlandırıyor.

Türkiye’yi tanıtıyor

Massaka adıyla 15 yıldır rap dünyasının içinde yer alan Murat İlhan, Avrupa ve Amerika’daki çalışmalarıyla Türkiye’yi onurlandırıyor.
Almanya’da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu Massaka, Wiz Khalifa&Joe Young& Al Pac’la ortak hazırladığı ‘Get On My Grind’ adlı şarkısı, yarın dijital platformlarda yayında olacak. Genç rapçi, “Ülkemi tüm dünyaya tanıtmanın en doğru yolunun sanattan geçtiğini düşünüyorum” dedi.

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