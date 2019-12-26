Türkiye’yi tanıtıyor

Massaka adıyla 15 yıldır rap dünyasının içinde yer alan Murat İlhan, Avrupa ve Amerika’daki çalışmalarıyla Türkiye’yi onurlandırıyor.

Almanya’da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu Massaka, Wiz Khalifa&Joe Young& Al Pac’la ortak hazırladığı ‘Get On My Grind’ adlı şarkısı, yarın dijital platformlarda yayında olacak. Genç rapçi, “Ülkemi tüm dünyaya tanıtmanın en doğru yolunun sanattan geçtiğini düşünüyorum” dedi.