Türkiye’yi temsil etti

Ünlü isimlerin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası etkinlikte, yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaştı. Türkiye’yi temsil eden ve organizasyonda kişiye özel saç tasarımları sergileyen Ayaksız, yaptığı şovlarla dikkat çekti.