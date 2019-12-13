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13.12.2019 - 07:50 |

Türkiye’yi temsil etti

Ünlü isimlerin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası etkinlikte, yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Türkiye’yi temsil etti

Ünlü isimlerin saç tasarımlarını üstlenen Emre Ayaksız, Schwarkopf Professional Belçika’nın gerçekleştirdiği uluslararası etkinlikte, yabancı meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaştı. Türkiye’yi temsil eden ve organizasyonda kişiye özel saç tasarımları sergileyen Ayaksız, yaptığı şovlarla dikkat çekti.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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