‘Türkler filmi toplu taşımada izliyor’

Çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix, Türkiye’de hedef büyüttü. İkinci Türk orijinal dizisi ‘Atiye’nin resmi fragmanını paylaşan firma, Türkiye içeriğini artıracağını da açıkladı.Çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix, Türkiye’de hedef büyüttü. İkinci Türk orijinal dizisi ‘Atiye’nin resmi fragmanını paylaşan firma, Türkiye içeriğini artıracağını da açıkladı.Netflix Türkiye ve CEE (Merkez ve Doğu Avrupa) Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, mobil, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları olmak üzere farklı platformlarda izlenebildiklerini belirterek, “Türkiye dünyada mobilden Netflix’i izlemede ön sıralarda. Toplu taşımada da çok tercih ediliyoruz. Film ve dizilerimiz cihazlara indirilebiliyor. Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında film ve dizileri toplu taşımada en çok izleyen ülke... Trafik yoğunluğu olduğu için metroda, metrobüste ve otobüste izleniyor” dedi.

Bir dizi 20 milyon TL

Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ dünyada 10 milyon izleyiciye ulaştığını anımsatan Azzolino, “Yeni yıldaki yapımlarımız arasında Osmanlı’yı ve Fatih Sultan Mehmed’i anlatan bir belgeselimiz de olacak. Gelecek yıl Türkiye’den üç yeni orijinal dizimiz olacak” açıklamasını yaptı. Azzolino, sekiz bölümlük orijinal bir dizinin maliyetinin 20 milyon TL olduğu bilgisini de paylaştı. Azzolino, ‘Hakan: Muhafız’dan sonra ikinci orijinal Türk dizisi ‘Atiye’nin 27 Aralık’ta vizyona gireceğini de aktararak, “40 dakikalık 16 bölüm halinde çekilen dizinin ilk sezonu yayına giriyor. Sekiz bölüm olacak. 190 ülkede 150 milyon abonemize aynı anda sunacağız. Beren Saat’in başrolünü oynadığı dizi, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve Adıyaman’daki Nemrut’u da içeriyor. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak” diye konuştu.

‘Hiç sansür uygulamadık’

Netflix Türkiye Uluslarası Yapımlar Direktörü Pelin Diştaş, her zaman ebeveyn kontrolleri olduğunu belirterek, “Çocukların yaşlarına göre içerik gösteriyoruz. Yapımları filtreliyoruz. Miniklerin yaş grubuna göre ve 18 yaş üzeri içerik için ‘şifre’ kontrolü getirdik. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de içeriklerimizin hiçbirini bugüne kadar sansürlemedik” dedi.

Fiyatlarına da değinen Diştaş, 19.99 TL ve 41.99 TL bandında fiyatları olduğunu, geçtiğimiz yıl 2 TL zam yaptıklarını, bu yıl fiyat artırımı düşünmediklerini ve Türkiye’nin Neflix’in en ucuz fiyatlı ülkelerinden biri olduğunu da kaydetti.

‘Atiye’ dizisi geliyor

Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisi ‘Atiye’, 27 Aralık’ta gösterime giriyor. Projede başrolleri Beren Saat ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Yapım, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı, yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir...

Pelin Diştaş, çekimler sırasında Saat’in hayranlarından pek çok e-posta aldıklarını, herkesin diziyi çok merak ettiğini söyledi.

‘Türkiye’ye yatırıma inançlıyız’

Türkiye’ye üç yıl önce girdiklerini ve 1.5 milyon üye sayısına ulaştıklarını dile getiren Michael Azzolino, “Türkiye’de yatırım yapma konusunda inançlıyız. Nüfusu genç bir ülke. Yeni içerik türlerini izlemeyi seviyorlar. Daha fazla dizi ve programı destekleyeceğiz. Türkiye’deki içeriğimizde yüzde 50 artış var. Çok potansiyel görüyoruz. Abone sayımızı daha artıracağız. İlk başta İstanbul, Ankara ve İzmir’den kullanıcılarımız vardı. Artık 81 ilin hepsindeyiz” dedi.