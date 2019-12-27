Türkler'den özür diledi

‘You’ dizisinde oynayan Penn Badgley, Onedio’dan gelen soruları yanıtladı. Dört gün İstanbul’da kalan oyuncu, “Devasa bir yer ve büyüleyici... İstanbul’un bütün Türkiye olmadığını biliyorum. Demek istediğim tarihi, herhangi bir Amerika şehrinden çok fazla... Bizim tarihimizde geçmişte belirli bir zaman göremiyorsunuz. Ülkenizde keşfedecek çok fazla şey var. Gelmeden önce arkadaşlarım , ‘Gittiğim en güzel yer ve dünyadaki en sevdiğim şehir’ diye söylemişti. Beklentilerimi karşıladı” dedi.

Badgley, “Beğendiğiniz ve bildiğiniz bir Türk oyuncu, yönetmen ya da film var mı?” sorusuna, “Keşke biliyorum diyebilseydim. Şu an fark ediyorum ki araştırmamı yapmış olmalıydım. Maalesef ki Amerika’da herkes bizim kültürümüzü biliyor, ama biz diğerleri hakkında çok az şey biliyoruz. Bu hiç iyi bir şey değil. O yüzden çok özür dilerim. Ama şu ana kadar tecrübe ettiklerime aşık oldum. Keşke daha uzun süre kalabilseydim” yanıtını verdi.