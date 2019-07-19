Turne sonrası Bodrum tatili

Turnesini tamamladıktan sonra tatile çıkan Aşkım Kapışmak, Ortakent'teki bir beach'te görüntülendi.

Zodyak ile kısa bir tur attıktan sonra gazetecilerle konuşan Kapışmak, ekim ayında yeni projeleri olduğunu söyledi. (Sabah)