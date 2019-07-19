19.07.2019 - 10:55
Turne sonrası Bodrum tatili
Yazar Aşkım Kapışmak, Bodrum'da tatil yapıyor.
Turnesini tamamladıktan sonra tatile çıkan Aşkım Kapışmak, Ortakent'teki bir beach'te görüntülendi.
Zodyak ile kısa bir tur attıktan sonra gazetecilerle konuşan Kapışmak, ekim ayında yeni projeleri olduğunu söyledi. (Sabah)
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.