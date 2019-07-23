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23.07.2019 - 10:26

Tuvana Türkay'dan Tolga Mendi açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan ayrıldıktan sonra meslektaşı Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen oyuncu Tuvana Türkay'dan açıklama geldi.

Tuvana Türkay'dan Tolga Mendi açıklaması

Tuvana Türkay 2016'dan bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşadığı futbolcu Alper Potuk'tan ayrılmıştı. Türkay'ın, meslektaşı Tolga Mendi ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Türkay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili magazinci arkadaşlarım, aynı kapta yoğrulduğumuz doğrudur. İşinize saygı duyuyorum. Ama biten ilişki ardından neye dayanarak böyle bir haber yapıyorsunuz? Hayatımda kimse yok, yalnızım, mutluyum ve gerçekten sadece kendimle olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu minvalde çıkan asparagas haberler hem insan, hem meslek olarak yıpratıcı oluyor. Sizden de bu noktada buna saygı duymanızı ve hassasiyetle yaklaşmanızı rica ediyorum. "

Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldıZonguldak'ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.
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