28.12.2019 - 13:41 |
Tuvana Türkay'dan 'Yalan De'
Oyuncu Tuvana Türkay, 'Yalan De' ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor.
Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de dikkat çeken Tuvana Türkay, 'Yalan De'nin söz ve müziğine de kendi imza attı. Ozan Doğulu’nun düzenlemesiyle hayat bulan şarkının klibi, Hasan Kuyucu yönetmenliğinde Berlin’de çekildi.
Yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklamaCNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlattı. CEO Karakaş tasarım detaylarını anlatırken aracın marka adıyla ilgili, "Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak." ifadelerini kullandı. Karakaş, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.