Tuvana Türkay'dan 'Yalan De'

Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de dikkat çeken Tuvana Türkay, 'Yalan De'nin söz ve müziğine de kendi imza attı. Ozan Doğulu’nun düzenlemesiyle hayat bulan şarkının klibi, Hasan Kuyucu yönetmenliğinde Berlin’de çekildi.