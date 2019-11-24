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24.11.2019 - 11:16 |

Tuvana Türkay'ın küvet pozu sosyal medyayı salladı

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde oynayan Tuvana Türkay, Instagram hesabından küvette çekilmiş bir kareyi paylaştı. Oyuncu cesur pozuyla sosyal medyayı çalkaladı.

Tuvana Türkay'ın küvet pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündem olan Tuvana Türkay, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Oyuncu hesabından küvette çekilmiş, yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir spor markası için iddialı pozlar veren oyuncu, son olarak küvette poz verdi. Türkay'ın gönderisi, kısa sürede 46 bin beğeni aldı.

Tuvana Türkayın küvet pozu sosyal medyayı salladı

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Tuvana Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.

24 Kasım 2019 Magazin Bülteni24 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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