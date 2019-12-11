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11.12.2019 - 15:01 |

TV8'den flaş 'Yemekteyiz' açıklaması

"Zuhal Topal'la Sofrada" adlı programın, Seda Sayan'ın sunumuyla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"e taklit denecek kadar benzediği iddiası ve 'fikir hırsızlığı' davasına ilişkin polemik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Fox TV Ana Haber bülteninde ekranlara getirilen açıklamada, kamuoyuna 'bilirkişi raporu' olarak yansıyan belgenin gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Söz konusu açıklamaya yanıt veren TV8 kanalı, madde madde gerekçelerini sıralarken, format hırsızlığını ortaya koyan bir rapor hazırlandığını savundu.

TV8'den flaş 'Yemekteyiz' açıklaması

TV8'den yapılan açıklama şöyle:
"Fox TV’nin önceki günkü ana haber yayınında “Yemekteyiz” formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın 'minareyi çalan kılıfını hazırlar' misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.
1- TV8’de yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır.
2- Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye’de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan  “Yemekteyiz” formatının kopyasına “Momsters” (Zuhal Topal’la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.
3- Fox TV, söz konusu açıklamasında “Momsters” (Zuhal Topal’la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.
4- Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez’in Işık Üniversitesi’nde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesi’nde görev yapmaktaydı.
5- Fox TV’nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz."

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