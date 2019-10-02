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02.10.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN

Üç günlük ceza aldı

Yaşar İpek, boşanma davası devam eden Seren Serengil’in bir aylık uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen bir magazin programına konuştuğu için, üç günlük zorlama hapis cezası aldı.

Üç günlük ceza aldı

Yaşar İpek, boşanma davası devam eden Seren Serengil’in bir aylık uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen bir magazin programına konuştuğu için, üç günlük zorlama hapis cezası aldı. Tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı, dün sabah İstanbul Adalet Sarayı’ndan polisler eşliğinde Metris Cezaevi’ne götürüldü.

 

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